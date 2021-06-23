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Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»

Гецко высказался по поводу поражения от Австрии
Футбол Сборная Украины
20:24
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Фото - УАФ

Бывший нападающий сборной Украины поделился впечатлениями от выступлений «сине-желтых» в группе C на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко набрала три очка и рискуют покинуть турнир.

По крайней мере, был убежден, что с выходом из группы проблем не будет. Но не тут–то было. С каждым туром подопечных Андрея Шевченко труднее было узнать.

Сложно дать исчерпывающий ответ. Кстати, вчера я разговаривал с нашим знаменитым форвардом Игорем Белановым, который присутствовал на последних матчах украинцев в Бухаресте и он сказал, что все в шоке, никто не понимает, что произошло со сборной. На мой взгляд, подопечные Андрея Шевченко не сумели подойти к чемпионату в оптимальных кондициях.

Экс-форвард «Динамо» считает, что сборная Украины пока подвела своих болельщиков.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Беланов Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

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