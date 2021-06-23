Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»

Фото - УАФ

Бывший нападающий сборной Украины поделился впечатлениями от выступлений «сине-желтых» в группе C на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко набрала три очка и рискуют покинуть турнир.

Сложно дать исчерпывающий ответ. Кстати, вчера я разговаривал с нашим знаменитым форвардом Игорем Белановым, который присутствовал на последних матчах украинцев в Бухаресте и он сказал, что все в шоке, никто не понимает, что произошло со сборной. На мой взгляд, подопечные Андрея Шевченко не сумели подойти к чемпионату в оптимальных кондициях.