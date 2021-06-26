Экс-форвард сборной Украины и еще два игрока присоединились к клубу Первой лиги

«Полесье» Калитвинцева усилилось перед стартом нового сезона

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Полузащитники Владислав Огиря, Илья Чередниченко и нападающий Юрий Коломоец подписали контракты с «Полесьем». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Экс-форвард «Ворсклы» имеет в своем активе один матч за сборную Украины. Его последним клубом была «Волынь».

Огиря до недавнего времени выступал за «Десну». Чередниченко же – за словацкую «Нитру».

Ранее «Полесье» возглавил Юрий Калитвинцев.