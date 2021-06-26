Тренер, работавший в Венгрии, возглавит новичка Первой лиги
Экс-форвард сборной Украины и еще два игрока присоединились к клубу Первой лиги
«Полесье» Калитвинцева усилилось перед стартом нового сезона
19:33
Фото - УАФ
Полузащитники Владислав Огиря, Илья Чередниченко и нападающий Юрий Коломоец подписали контракты с «Полесьем». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Экс-форвард «Ворсклы» имеет в своем активе один матч за сборную Украины. Его последним клубом была «Волынь».
Огиря до недавнего времени выступал за «Десну». Чередниченко же – за словацкую «Нитру».
Ранее «Полесье» возглавил Юрий Калитвинцев.
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