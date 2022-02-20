Экс-форвард сборной Украины: «Коноплянка выше уровнем, чем «Краковия»

Евгений Коноплянка / Фото: пресс-служба Краковии

Бывший форвард сборной Украины и «Шахтера» Алексей Белик высказался о переходе Евгения Коноплянки в «Краковию».

В принципе, когда футболист такого уровня мало играет, это не очень хорошо. И когда такой футболист находит команду, где он сможет регулярно выступать, это нужно расценивать позитивно.

Действительно возникает такой вопрос. Женя все-таки такой футболист, который любит комбинировать. «Краковия» занимает восьмое место в польской Экстраклассе. Я надеюсь, что «Краковия» будет играть примерно в стиле «Днепра». В играх с равными соперниками или теми, которые сильнее, будут атаковать, а «Краковия» будет иметь впереди пространство. И для Евгения это будет очень хорошо. Коноплянка игрок, который очень хорошо использует пространство. Да, многие говорят, что он не молодеет и скорость теряет. Но, я считаю, что Евгений футболист, которому нужно пространство и который может играть один в один. Он это доказывал. Я думаю, по истечении какого-то времени он опять почувствует игровой тонус и для него не будет проблемой обыграть одного-двух футболистов. Я надеюсь, что Коноплянке стиль «Краковии» подойдет».