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Экс-форвард сборной Украины: «Коноплянка выше уровнем, чем «Краковия»

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Футбол Украинские легионеры
14:07
Экс-форвард сборной Украины: «Коноплянка выше уровнем, чем «Краковия»
Евгений Коноплянка / Фото: пресс-служба Краковии

Бывший форвард сборной Украины и «Шахтера» Алексей Белик высказался о переходе Евгения Коноплянки в «Краковию».

«Мне кажется, что Евгений, как футболист, выше уровнем, чем команда «Краковия». Но мы понимаем, что у него были в «Шахтере» проблемы с игровой практикой. Он из-за травм мало играл и редко попадал в состав «горняков». Не знаю, насколько «Краковия» лучший вариант для Евгения, поскольку сообщалось, что Коноплянка мог перейти в австрийский ЛАСК. Может, были и другие варианты. Мы понимаем, что многое зависело и от финансовых условий. Также понимаем, что все зависело не только от Коноплянки, но и от «Шахтера».

В принципе, когда футболист такого уровня мало играет, это не очень хорошо. И когда такой футболист находит команду, где он сможет регулярно выступать, это нужно расценивать позитивно.

Действительно возникает такой вопрос. Женя все-таки такой футболист, который любит комбинировать. «Краковия» занимает восьмое место в польской Экстраклассе. Я надеюсь, что «Краковия» будет играть примерно в стиле «Днепра». В играх с равными соперниками или теми, которые сильнее, будут атаковать, а «Краковия» будет иметь впереди пространство. И для Евгения это будет очень хорошо. Коноплянка игрок, который очень хорошо использует пространство. Да, многие говорят, что он не молодеет и скорость теряет. Но, я считаю, что Евгений футболист, которому нужно пространство и который может играть один в один. Он это доказывал. Я думаю, по истечении какого-то времени он опять почувствует игровой тонус и для него не будет проблемой обыграть одного-двух футболистов. Я надеюсь, что Коноплянке стиль «Краковии» подойдет».

Напомним, Коноплянка уже успел провести первую тренировку в «Краковии».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Евгений Коноплянка Краковия

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