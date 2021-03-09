«Волынь» может подписать контракт с Приймой
Экс-форвард сборной Украины подписал контракт с «Волынью»
30-летний нападающий продолжит свои выступления в Первой лиге
Юрий Коломоец (справа) / Фото - Facebook
«Волынь» заключила соглашение с опытным нападающим Юрием Коломойцем.
Соглашение с футболистом рассчитано на 1,5 года.
В феврале 30-летний форвард стал игроком «Истиклола», с которым успел выиграть Кубок Федерации футбола Таджикистана.
Напомним, что Коломоец выступал в таких командах, как «Кривбасс», «Нефтяник-Укрнефть», «Горняк», «Александрия», «Ворскла», МТК (Венгрия) и «Левадия» (Эстония). Вызывался в ряды национальной сборной Украины.
В марте Коломоец покинул клуб из-за неготовности, о чем рассказал наставник команды.
Ранее сообщалось, что «Волынь» может подписать контракт с Василием Приймой.
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