Экс-форвард сборной Украины рассказал, в чем мы превосходим Шотландию

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Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей высказался о шансах национальной команды в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

Сейчас нашим легионерам непросто, поскольку многим из них не хватает полноценной игровой практики, но мы все знаем, что клубные соревнования это одно, а сборная — совсем другое. Те же Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук — это лидеры национальной команды, они смогут повести за собой партнеров.

Люди, вызывающиеся в сборную, это лучшие футболисты страны. К тому же очень важную роль сыграет тренировочный процесс, который предложит своим подопечным главный тренер. На мой взгляд, важно, чтобы исполнители набирали форму за счет товарищеских матчей, а не играли на фоне усталости. Хотелось бы, чтобы к 1 июня сборная подошла в своих лучших кондициях насколько это возможно в нынешней ситуации. А что касается моральной составляющей, то в опыте Александра Петракова я не сомневаюсь, он отличный мотиватор. Сборной Украины по плечу решить главную задачу отбора ЧМ-2022».