Экс-форвард сборной Украины считает, что Петраков даст шанс игрокам «Ворсклы» и «Зари»

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Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница прокомментировал две ничьи команды в отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1). Также эксперт поделился ожиданиями от товарищеского матча против Чехии.

Не может не беспокоить, что уже не впервые украинской сборной не хватает концентрации на последних минутах и как наказание – потеря ценных очков. Хотя если бы все закончилось вторым забитым мячом вышедшего на замену Даниила Сикана, то большинство экспертов пели бы дифирамбы Петракову. Однако не тут-то было, все смазала концовка поединка, когда в последней атаке хозяева спаслись от поражения.

Не думаю, что Петраков, поменяв состав на Францию, стремился доказать, что незаменимых в сборной нет, скорее, он подбирал исполнителей под свою схему игры. И поскольку чемпионам мира украинцы не проиграли, то Александр Васильевич не ошибся с составом.

И, на мой взгляд, в поединке с французами уже чувствовалась режиссура нового рулевого, когда при расстановке 5-4-1 акцент делался на атакующие действия флангами. Сборная Украины очень сильно провела первый тайм и в целом была ближе к победе.

Извинения Петракова перед Русланом Малиновским за то, что тому не нашлось места в старте? Мне это вообще непонятно. Какие тут могут быть извинения? Ведь, в первую очередь, тренер отвечает за результат и ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего.

Может ли Украина еще зацепиться за второе место в своей группе? Я бы не стал утверждать так категорично. Хотя уровень подготовки, продемонстрированный нашими в матче с чемпионами мира, позволяет надеяться, что еще не все потеряно.

Без товарищеского матча с Чехией можно было обойтись? Я так не считаю. Когда же проверить в деле резервистов из расширенного списка, как не сейчас? Кто из них проявит себя, того и вызывать дальше. Думаю, что в Пльзени место в воротах займет Дмитрий Ризнык, дадут шанс Владиславу Кочергину.

Вот только не понимаю, зачем разрешили целой группе игроков покинуть расположение сборной. И при чем здесь Лига чемпионов? Главная команда страны решает чрезвычайно важную задачу: завоевание путевки в финальную часть чемпионата мира, и поэтому буквально всем футболистам необходимо дорожить каждым днем, проведенным вместе. Тем более, под руководством нового главного тренера, который только ставит свою игру.