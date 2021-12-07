Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо»

Андрей Воробей / Фото: Twitter

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Могут ли киевляне забить гол в Лиссабоне? Если отталкиваться от того, как они провели второй тайм с «Баварией», то, конечно, они должны забить. Потенциал есть, но, позволит ли динамовцам «Бенфика» это сделать. Хотя у лиссабонцев есть свои погрешности и, я думаю, Луческу о них расскажет команде. Думаю, «Динамо» по силам будет забить в Португалии. И почему бы киевлянам даже не замахнуться на какие-то очки? «Динамо» должно забить и даже, думаю, что может быть небольшая сенсация. Почему бы и нет? В Киеве с «Бенфикой» была равная игра, в которой обе команды могли, как проиграть, так и победить».