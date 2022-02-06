Экс-форвард сборной Украины: «Ставлю на «Шахтер» в чемпионской гонке УПЛ»
Бывший нападающий сборной Украины Тимерлан Гусейнов поделился прогнозом на итоговое распределение мест в УПЛ.
Главный претендент на победу? Я ставлю на «Шахтер», у него больше опытных футболистов. Очный матч между «динамовцами» и «горняками» состоится в апреле, как раз посередине весенней части чемпионата, и именно в этом противостоянии во многом решится судьба чемпионской гонки.
Среди трех претендентов на третье место («Днепр-1», «Заря», «Ворскла»), мне больше других симпатичнее полтавчане. Конечно, семь очков отыграть будет непросто, однако у команды Юрия Максимова есть характер, она может вклиниться в эту борьбу, и я буду болеть за нее. В крайнем случае, за «Зарю», но только не за искусственную команду «Днепр-1»…
Судя по последним новостям, думаю, «Черноморец» выберется из подвала турнирной таблицы. А если называть команды с 16-го по 13-е, то, на мой взгляд, это «Мариуполь», «Минай», «Ингулец», «Львов».
Уровень чемпионата? На данный момент перспектив нет. Однако очень хочется верить, что с приходом «Металлиста» «Динамо» и «Шахтер» почувствуют себя менее комфортно.
Возможно, и в «Кривбасс» пришли серьезные люди, и эта команда даст повод говорить о конкуренции в элитном дивизионе. Поэтому будем надеяться, что следующий сезон даст толчок, если можно так сказать, к повышению уровня отечественной Премьер-лиги.
Ранее Олег Гусев, ассистент Мирчи Луческу, назвал самую проблемную позицию в «Динамо».
Комментарии 0