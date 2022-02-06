Экс-форвард сборной Украины: «Ставлю на «Шахтер» в чемпионской гонке УПЛ»

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Бывший нападающий сборной Украины Тимерлан Гусейнов поделился прогнозом на итоговое распределение мест в УПЛ.

Среди трех претендентов на третье место («Днепр-1», «Заря», «Ворскла»), мне больше других симпатичнее полтавчане. Конечно, семь очков отыграть будет непросто, однако у команды Юрия Максимова есть характер, она может вклиниться в эту борьбу, и я буду болеть за нее. В крайнем случае, за «Зарю», но только не за искусственную команду «Днепр-1»…

Судя по последним новостям, думаю, «Черноморец» выберется из подвала турнирной таблицы. А если называть команды с 16-го по 13-е, то, на мой взгляд, это «Мариуполь», «Минай», «Ингулец», «Львов».

Уровень чемпионата? На данный момент перспектив нет. Однако очень хочется верить, что с приходом «Металлиста» «Динамо» и «Шахтер» почувствуют себя менее комфортно.

Возможно, и в «Кривбасс» пришли серьезные люди, и эта команда даст повод говорить о конкуренции в элитном дивизионе. Поэтому будем надеяться, что следующий сезон даст толчок, если можно так сказать, к повышению уровня отечественной Премьер-лиги.