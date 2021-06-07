Экс-форвард сборной Украины включил «сине-желтых» в пятерку фаворитов Евро-2020

Иван Гецко / Фото - Футбол 24

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко назвал своих фаворитов Евро-2020. Также эксперт поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на турнире.

Я больше чем уверен, что на Евро мы увидим ту сборную Украины, которую хотим видеть. Все захотят себя показать, продать, поэтому отдача будет максимальной. Даже игра против не самого сильного соперника команды Северной Ирландии фрагментами показала, что «сине-желтые» способны устроить фурор в Европе.

Козырей у нас не так уж и много. Мы одна из самых молодых команд Евро. Опыта, возможно, нам где-то и не хватает, но у нас есть ряд игроков, выступающих в европейских клубах высокого уровня. За счет них мы и должны дать результат.

Не хотелось бы с самого начала играть с таким сильным оппонентом, как Нидерланды, тем не менее, сейчас у соперника не все так хорошо, поэтому мы вполне можем быть готовы к противостоянию с хозяевами в этом поединке. Играть от обороны, это наш конек. Хотелось, чтобы и везение было на нашей стороне, тогда все будет нормально.

Выход из группы был бы неплохим результатом. Но эта сборная при определенных раскладах способна намного большее, чем просто попасть в 1/8-ю…