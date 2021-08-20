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Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»

Венская команда разгромила луганскую
Футбол Лига Европы UEFA
21:03
Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»
Фото - ФК Заря

Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался относительно крупного поражения «Зари» от «Рапида» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:3).

Я не буду оригинален, конечно, не ожидал такого результата. В свое время мне пришлось поиграть в Австрии, поэтому знал, что местные футболисты хорошо обучены, стараются четко выполнять тренерскую установку. Вот и «Рапид» вчера понравился мне своим прагматизмом, каждый игрок знал, что ему делать в той или иной ситуации.

На мой взгляд, хозяева наиграли на победу, хотя многие могут утверждать, что счет не по игре, принимая во внимание то, что венцы реализовали все свои голевые моменты, а луганчане — нет. Однако в футболе и побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Тем более таких нелепых, как в эпизоде с третьим пропущенным «Зарей» мячом. Может, в чемпионате УПЛ соперники и прощают такие промахи, но на международной арене наказание следует незамедлительно.

Футболистов «Зари» за бойцовский характер часто называют «мужиками». В повторном матче с «Рапидом» в Запорожье им представится возможность реабилитироваться. Только здесь лишь волевыми качествами не обойтись, нужно будет продемонстрировать и мастерство, которого вчера луганчанам в Вене явно не хватало.

Ранее мыслями по поводу игры поделился главный тренер «Рапида» Дитмар Кюбауэр.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Заря Рапид Вена

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