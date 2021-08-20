Экс-форвард сборной Украины: «Заря» допустила нелепую ошибку в эпизоде третьим голом «Рапида»

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Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался относительно крупного поражения «Зари» от «Рапида» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (0:3).

На мой взгляд, хозяева наиграли на победу, хотя многие могут утверждать, что счет не по игре, принимая во внимание то, что венцы реализовали все свои голевые моменты, а луганчане — нет. Однако в футболе и побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Тем более таких нелепых, как в эпизоде с третьим пропущенным «Зарей» мячом. Может, в чемпионате УПЛ соперники и прощают такие промахи, но на международной арене наказание следует незамедлительно.

Футболистов «Зари» за бойцовский характер часто называют «мужиками». В повторном матче с «Рапидом» в Запорожье им представится возможность реабилитироваться. Только здесь лишь волевыми качествами не обойтись, нужно будет продемонстрировать и мастерство, которого вчера луганчанам в Вене явно не хватало.