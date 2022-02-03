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Экс-форвард «Шахтера» будет играть за аутсайдера чемпионата Турции
Адриано покинул Бразилию
Фото: Globo
Нападающий Луис Адриано переедет в Турцию.
Форвард близок к контракту с «Антальяспором». Он будет рассчитан на 1,5 года, сообщает fanatik.
Недавно он ушел из «Палмейраса», где у него был конфликт с болельщиками. С командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2021-м году.
«Антальяспор» идет 17-м в таблице чемпионата Турции.
В своем время он выступал за «Шахтер».
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