Экс-форвард «Шахтера» будет играть за аутсайдера чемпионата Турции

Адриано покинул Бразилию

Фото: Globo

Нападающий Луис Адриано переедет в Турцию.

Форвард близок к контракту с «Антальяспором». Он будет рассчитан на 1,5 года, сообщает fanatik.

Недавно он ушел из «Палмейраса», где у него был конфликт с болельщиками. С командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2021-м году.

«Антальяспор» идет 17-м в таблице чемпионата Турции.

В своем время он выступал за «Шахтер».