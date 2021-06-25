«Черноморец» намерен побороться за место в еврокубках в предстоящем сезоне
Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины может усилить новичка УПЛ
«Черноморец» продолжает работу на трансферном рынке перед возвращением в элитный дивизион
Евгений Селезнев / Фото: dynamo.kiev.ua
«Черноморец» после выхода команды в Премьер-лигу назначил новым главным Юрия Мороза, который ранее работал с молодежной командой «Динамо».
Коллектив перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными игроками. Одним из тех, кто может стать новичком одесситов является экс-форвард «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев. 35-летний нападающий предложил свои услуги «Черноморцу», поскольку хочет стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.
Напомним, что «Черноморец» в следующем сезоне планирует бороться за еврокубки.
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