Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины может усилить новичка УПЛ

«Черноморец» продолжает работу на трансферном рынке перед возвращением в элитный дивизион

Евгений Селезнев / Фото: dynamo.kiev.ua

«Черноморец» после выхода команды в Премьер-лигу назначил новым главным Юрия Мороза, который ранее работал с молодежной командой «Динамо».



Коллектив перед стартом в УПЛ планирует усилиться опытными игроками. Одним из тех, кто может стать новичком одесситов является экс-форвард «Шахтера», «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев. 35-летний нападающий предложил свои услуги «Черноморцу», поскольку хочет стать лучшим форвардом в истории чемпионатов Украины.

Напомним, что «Черноморец» в следующем сезоне планирует бороться за еврокубки.