Хавбек «Шахтера» пообещал отплатить Мудрику
Экс-форвард «Шахтера»: «Матвиенко, Марлон и Додо думали, что если проиграют борьбу, «Львов» все равно не забьет»
Белик раскритиковал действия обороны «горняков» в первом тайме матча
Алексей Белик / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик проанализировал в эфире телеканала «Футбол» разгромную победу «горняков» в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).
Заслуженная победа «Шахтера» за счет яркого и уверенного второго тайма. Что касается игры в первом тайме, то небыстрая игра, когда Марлон и Матвиенко владеют мячом и готовят атаку, обычно она влияет на интенсивность игры.
Это в первом тайме повлияло на расслабленность защитников. Потому что мяч, который пропустили игроки «Шахтера», стал результатом борьбы защиты не со стопроцентной отдачей.
Было ощущение, что Матвиенко, Марлон и Додо в каких-то моментах думали, что даже если мы проиграем борьбу вверху или внизу, все равно игроки «Львова» не смогут забить мяч.
После матча полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко пообещал отплатить Михаилу Мудрику за результативную передачу.
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