Экс-форвард «Шахтера»: «Матвиенко, Марлон и Додо думали, что если проиграют борьбу, «Львов» все равно не забьет»

Алексей Белик / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик проанализировал в эфире телеканала «Футбол» разгромную победу «горняков» в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).

Это в первом тайме повлияло на расслабленность защитников. Потому что мяч, который пропустили игроки «Шахтера», стал результатом борьбы защиты не со стопроцентной отдачей.

Было ощущение, что Матвиенко, Марлон и Додо в каких-то моментах думали, что даже если мы проиграем борьбу вверху или внизу, все равно игроки «Львова» не смогут забить мяч.