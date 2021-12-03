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Экс-форвард «Шахтера» подписал контракт с аутсайдером чемпионата Мексики
Феррейра перешел в «Тихуану»
Факундо Феррейра / Фото: Twitter
Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра подписал контракт с мексиканской «Тихуаной», сообщает пресс-служба клуба.
30-летний аргентинец перешел в «Тихуану» на правах свободного агента, детали контракта неизвестны.
Последним клубом Феррейры была «Сельта», после ухода из «Шахтера» он также выступал в «Бенфике» и «Эспаньоле».
«Тихуана» в турнирной таблице чемпионата Мексики идет последней.
Ранее сообщалось, что Феррейра переедет в чемпионат Чили.
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