Экс-форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Турции

Феррейра играл за «Сельту»

Фото: AS

Нападающий «Сельты» Факундо Феррейра переедет в чемпионат Турции.

30-летний аргентинец усилит клуб «Гезтепе». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Haber Ekspres.

Последние полгода игрок провел в «Сельте». 30 июня у него завершается контракт. В ближайшие дни Факундо приедет в Турцию для подписания контракта.

До «Сельты» Феррейра играл за «Эспаньол» и «Бенфику», но нигде не смог закрепиться. В прошлом сезоне он забил один мяч в 13 матчах.