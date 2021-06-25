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Экс-форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Турции

Феррейра играл за «Сельту»
Футбол В Европе
18:13
Экс-форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Турции
Фото: AS

Нападающий «Сельты» Факундо Феррейра переедет в чемпионат Турции.

30-летний аргентинец усилит клуб «Гезтепе». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Haber Ekspres.

Последние полгода игрок провел в «Сельте». 30 июня у него завершается контракт. В ближайшие дни Факундо приедет в Турцию для подписания контракта.

До «Сельты» Феррейра играл за «Эспаньол» и «Бенфику», но нигде не смог закрепиться. В прошлом сезоне он забил один мяч в 13 матчах.

Андрей Усмонов
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Факундо Феррейра

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