Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»

Алексей Белик / Фото - ФК Шахтер

Бывший нападающий «Шахтер» Алексей Белик поделился мыслями о золотой и бронзовой гонках в УПЛ. Также были названы команды, которые вылетят в Первую лигу.

Если отталкиваться чисто от футбольных моментов, то, на мой взгляд, «Ингулец» и «Минай» окажутся на двух последних местах, а «Мариуполь» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах. Хотя опять же, все это перед сборами, и ситуацию еще можно исправить. Сейчас ведь и из «Десны» приходят не очень хорошие новости…

Какой футболист запомнился в первой части сезона? Было много ребят, которые хорошо себя проявили, но если говорить о стабильности, я не помню матча, чтобы Артем Довбык выглядел блекло. Нападающий, как и его команда, возможно, за исключением стартовых туров, провел отлично первую часть сезона.