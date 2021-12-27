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Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»

Белик также назвал будущего бронзового призера и команды, которые покинут УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»
Алексей Белик / Фото - ФК Шахтер

Бывший нападающий «Шахтер» Алексей Белик поделился мыслями о золотой и бронзовой гонках в УПЛ. Также были названы команды, которые вылетят в Первую лигу.

Главный претендент на чемпионство? Сложный вопрос. Так как сейчас «Шахтер» опережает «Динамо» на два очка, то, скажу – 51 на 49 в пользу «горняков». Какая команда завоюет бронзовые медали? «Днепр-1».

Если отталкиваться чисто от футбольных моментов, то, на мой взгляд, «Ингулец» и «Минай» окажутся на двух последних местах, а «Мариуполь» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах. Хотя опять же, все это перед сборами, и ситуацию еще можно исправить. Сейчас ведь и из «Десны» приходят не очень хорошие новости…

Какой футболист запомнился в первой части сезона? Было много ребят, которые хорошо себя проявили, но если говорить о стабильности, я не помню матча, чтобы Артем Довбык выглядел блекло. Нападающий, как и его команда, возможно, за исключением стартовых туров, провел отлично первую часть сезона.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Жереми Бога.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Алексей Белик Шахтер Донецк Динамо Киев

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