Экс-форвард «Волыни»: «Хачериди был ленивым, все делал из-под палки»

Евгений Хачериди / Фото: Динамомания

Бывший форвард «Волыни» Александр Пищур высказался о своем бывшем одноклубнике – Евгений Хачериди.

– Если бы не лень, Хачериди мог бы поиграть в Европе на лучшем уровне?

– Элементарно. У него же были варианты из хороших чемпионатов во время расцвета. Если бы Женя переехал в зарубежный чемпионат, комфортно чувствовал бы себя. С такими данными можно нормально играть.

– Много авансов Кварцяный выдавал в адрес Александра Марковца. Как это, когда 15-летний школьник играет в команде с дядями?

– Это тот случай, когда Кварцяный хотел, чтобы Марковец стал футболистом больше, чем сам Саша. Потенциал у парня был хороший, хорошо с мячом работал. Однако, когда человек не хочет, то ему трудно помочь.