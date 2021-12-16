Экс-форвард «Волыни»: «Хачериди был ленивым, все делал из-под палки»
Бывший форвард «Волыни» Александр Пищур высказался о своем бывшем одноклубнике – Евгений Хачериди.
– У Евгения были невероятные задатки и физические данные. Но Хачериди ленивым был, все из-под палки делал. Кварцяный его принуждал постоянно. Однако подход нашел. Дал дорогу в большой футбол.
– Если бы не лень, Хачериди мог бы поиграть в Европе на лучшем уровне?
– Элементарно. У него же были варианты из хороших чемпионатов во время расцвета. Если бы Женя переехал в зарубежный чемпионат, комфортно чувствовал бы себя. С такими данными можно нормально играть.
– Много авансов Кварцяный выдавал в адрес Александра Марковца. Как это, когда 15-летний школьник играет в команде с дядями?
– Это тот случай, когда Кварцяный хотел, чтобы Марковец стал футболистом больше, чем сам Саша. Потенциал у парня был хороший, хорошо с мячом работал. Однако, когда человек не хочет, то ему трудно помочь.
Отметим, что сейчас 34-летний Евгений Хачериди находится без клуба.
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