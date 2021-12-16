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Экс-форвард «Волыни»: «Хачериди был ленивым, все делал из-под палки»

Пищур считает, что защитнику стоило раньше переезжать в топ-чемпионат
Футбол Украинская Премьер-лига
16:36
Экс-форвард «Волыни»: «Хачериди был ленивым, все делал из-под палки»
Евгений Хачериди / Фото: Динамомания

Бывший форвард «Волыни» Александр Пищур высказался о своем бывшем одноклубнике – Евгений Хачериди.

– У Евгения были невероятные задатки и физические данные. Но Хачериди ленивым был, все из-под палки делал. Кварцяный его принуждал постоянно. Однако подход нашел. Дал дорогу в большой футбол.

– Если бы не лень, Хачериди мог бы поиграть в Европе на лучшем уровне?

– Элементарно. У него же были варианты из хороших чемпионатов во время расцвета. Если бы Женя переехал в зарубежный чемпионат, комфортно чувствовал бы себя. С такими данными можно нормально играть.

– Много авансов Кварцяный выдавал в адрес Александра Марковца. Как это, когда 15-летний школьник играет в команде с дядями?

– Это тот случай, когда Кварцяный хотел, чтобы Марковец стал футболистом больше, чем сам Саша. Потенциал у парня был хороший, хорошо с мячом работал. Однако, когда человек не хочет, то ему трудно помочь.


Отметим, что сейчас 34-летний Евгений Хачериди находится без клуба.

Источник: Футбол 24 Петр Приходько
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Динамо Киев Евгений Хачериди

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