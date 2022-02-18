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Экс-форвард «Ювентуса»: «Я без ума от Малиновского»

Амаури похвалил украинского хавбека
Футбол Украинские легионеры
12:59
Экс-форвард «Ювентуса»: «Я без ума от Малиновского»
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Бывший нападающий «Ювентуса» Амаури высказался об украинском хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском. Его цитирует Tuttomercato.

«Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона «Ювентус», но есть еще один игрок, от которого я без ума.

Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.

Если не считать гол «Ювентусу», то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю».

Напомним, в последнем матче в Серии А Малиновский забил шикарный мяч в ворота «Ювентуса» (1:1).

Петр Приходько
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Руслан Малиновский Аталанта

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