Экс-форвард «Ювентуса»: «Я без ума от Малиновского»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Бывший нападающий «Ювентуса» Амаури высказался об украинском хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском. Его цитирует Tuttomercato.

Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.

Если не считать гол «Ювентусу», то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю».