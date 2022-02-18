«Аталанта» с Малиновским добыла волевую победу над «Олимпиакосом»
Экс-форвард «Ювентуса»: «Я без ума от Малиновского»
Амаури похвалил украинского хавбека
12:59
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Бывший нападающий «Ювентуса» Амаури высказался об украинском хавбеке «Аталанты» Руслане Малиновском. Его цитирует Tuttomercato.
«Мечтаю снова увидеть Поля Погба на поле стадиона «Ювентус», но есть еще один игрок, от которого я без ума.
Буквально на днях я разговаривал о Малиновском с моим другом, которому он очень нравится.
Если не считать гол «Ювентусу», то он мне очень нравится за то, как он двигается по полю».
Напомним, в последнем матче в Серии А Малиновский забил шикарный мяч в ворота «Ювентуса» (1:1).
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