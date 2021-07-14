Экс-форвард «Зари» продолжит карьеру в четвертом дивизионе Франции

Англичанин был год без клуба

Фото: ФК Заря

Нападающий Давид Фаупала нашел себе новый клуб.

Он присоединился к команде «Бовэ», сообщает пресс-служба французов. Клуб выступает в четвертом дивизионе Франции.

Контракт рассчитан на один сезон.

«Бовэ» 25-летний игрок достался свободным агентом. В свое время он играл за «Зарю» в 2018-м году.

Фаупала был ровно год без клуба. Последней командой игрока был мальтийская «Валетта».