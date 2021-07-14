Фаупала не думает о футболе и уйдет из «Зари» – СМИ
Экс-форвард «Зари» продолжит карьеру в четвертом дивизионе Франции
Англичанин был год без клуба
Фото: ФК Заря
Нападающий Давид Фаупала нашел себе новый клуб.
Он присоединился к команде «Бовэ», сообщает пресс-служба французов. Клуб выступает в четвертом дивизионе Франции.
Контракт рассчитан на один сезон.
«Бовэ» 25-летний игрок достался свободным агентом. В свое время он играл за «Зарю» в 2018-м году.
Фаупала был ровно год без клуба. Последней командой игрока был мальтийская «Валетта».
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