Ярмоленко догнал Шевченко по результативным действиям за сборную Украины
Экс-футболист сборной Украины: «Чувствуется, что Ярмоленко страшно соскучился по футболу»
Михайленко высказался об уровне игры вингера
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Бывший игрок сборной Украины Дмитрий Михайленко высказался о Романе Яремчуке и Андрее Ярмоленко – авторах голов в ворота Нидерландов (2:3).
«Будь моя воля, я бы игроком матча признал Романа Яремчука. Он хорошо двигался, умело вступал в борьбу за мяч с фактурными защитниками хозяев, успевал качественно подыгрывать партнерам, ну и, что самое главное для нападающего, не ушел с поля без своего гола.
Также хотелось бы отметить Андрея Ярмоленко. Чувствовалось, что он страшно соскучился по футболу топ-уровня, часто брал игру на себя, не избегал жестких единоборств, а его забитый гол, убежден, будет среди самых красивых по итогам еврофорума».
Напомним, Яремчук вошел в 10-ку лучших бомбардиров сборной Украины в истории.