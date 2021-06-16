Экс-футболист сборной Украины: «Если не включим скорости, то не обыграем Северную Македонию»

Не стоит недооценивать соперника

Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказал свое мнение о предстоящем матче сборной Украины со сборной Северной Македонии:

«Северная Македония играет в таком же ключе, как финны, в таком же ключе, как Казахстан. Может быть, чуть по другой системе, но нам будет очень сложно играть с Северной Македонией. Они играли с австрийцами, и было такое чувство, что по классу они хуже, но пытаются играть в футбол. Пандев забил тот гол, который из неоткуда взялся, поэтому нам будет довольно таки сложно. Тем более нам будет нужно играть первым номером, что нам всегда не очень легко даётся. Нужно будет включать скорости, потому что мы иначе Северную Македонию не обыграем».

Поражение в первом матче от голландцев ничего не меняет для сборной Украины – нужно обязательно выигрывать оставшиеся матчи в группе. На очереди – поединок с македонцами, который состоится уже завтра в 16:00.

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