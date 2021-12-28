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Экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба

Полузащитник перейдет на административную должность после завершения карьеры
Футбол В Европе
12:31
Экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба
Генрих Мхитарян / фото - AS Roma

Бывший хавбек «Шахтера» Генрих Мхитарян, ныне выступающий за «Рому», после окончания карьеры перейдет на административную должность, сообщает Armsport.arm.

По информации источника, армянский футболист уже договорился с владельцем российского «Краснодара» о том, что займет должность спортивного директора.

Текущий контракт 32-летнего игрока с «Ромой» истекает уже в июне 2022-го года.

В текущем сезоне Мхитарян провел 23 матча в составе «волков», где забил два гола и оформил пять ассистов.

Напомним, ранее армянин заявил о готовности навязать сборной Украины серьезную борьбу в группе Лиги Наций.

Павел Харченко
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Генрих Мхитарян Рома (Рим) Шахтер Донецк

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