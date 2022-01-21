Полузащитник сборной Украины: «Ничего от Шевченко для себя я вынести не смог»
Экс-глава федерации футбола Польши: «Шевченко бы нам подошел»
Украинский тренер вел переговоры о назначении
Фото: Football-Italia
Бывший президент федерации футбола Польши Михал Листкевич считает, что Андрей Шевченко подошел бы его сборной в качестве главного тренера.
«Я бы предпочел видеть во главе сборной Навалку. Это сильный кандидат. Но не удивлюсь и другим вариантам. Андрей Шевченко? Очевидно, переговоры с ним действительно были. Думаю, Шевченко подходит нам ментально.
Это молодой тренер, который уже имеет определенный опыт. Мне кажется, игроки приняли бы его хорошо.
Посмотрим, что будет решено федерацией».
Шевченко вел переговоры со сборной Польшей, но они прекратились из-за требований украинца.