Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как принял решение стать тренером

Рустам Худжамов / Фото - Instagram специалиста

Бывший голкипер «Шахтера», «Динамо» и «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал, как принял решение стать тренером вратарей «Полесья».

Будут ли мои требования жесткими? Конечно, в современном футболе они меняются, адаптируются, но все базовые принципы остаются такими же, как и раньше.

Тренерская лицензия у меня есть. Но сейчас еще нахожусь на стадии получения лицензии по вратарской направленности.

Мне это интересно. За время карьеры у меня была интересная работа с каждым тренером по вратарям, но в «Шахтере» особенно понравилась работа с хорватским специалистом Рогичем.

Он помог мне понять многие нюансы, достал из меня весь потенциал. Его работа легла на душу, и где-то в 32 – 33 года я решил, что когда буду работать тренером вратарей, то буду использовать его методику.

Топ-вратарь европейского футбола? Мне нравится Шмейхель-джуниор, вратарь «Вильярреала» Херонимо Рули, Ян Облак из «Атлетико», хотя у этой команды не самый лучший сезон. Также назову еще Уго Льориса из «Тоттенхэма».