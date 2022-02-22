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Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как принял решение стать тренером

Худжамов начал работать с вратарями «Полесья»
Футбол Первая лига
12:15
Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как принял решение стать тренером
Рустам Худжамов / Фото - Instagram специалиста

Бывший голкипер «Шахтера», «Динамо» и «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал, как принял решение стать тренером вратарей «Полесья».

Можно сказать, все произошло спонтанно и быстро. Мне позвонили, сделали предложение и буквально за три-четыре дня все решилось.

Будут ли мои требования жесткими? Конечно, в современном футболе они меняются, адаптируются, но все базовые принципы остаются такими же, как и раньше.

Тренерская лицензия у меня есть. Но сейчас еще нахожусь на стадии получения лицензии по вратарской направленности.

Мне это интересно. За время карьеры у меня была интересная работа с каждым тренером по вратарям, но в «Шахтере» особенно понравилась работа с хорватским специалистом Рогичем.

Он помог мне понять многие нюансы, достал из меня весь потенциал. Его работа легла на душу, и где-то в 32 – 33 года я решил, что когда буду работать тренером вратарей, то буду использовать его методику.

Топ-вратарь европейского футбола? Мне нравится Шмейхель-джуниор, вратарь «Вильярреала» Херонимо Рули, Ян Облак из «Атлетико», хотя у этой команды не самый лучший сезон. Также назову еще Уго Льориса из «Тоттенхэма».

Ранее «Полесье» стало победителем Winter Cup-2022.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Рустам Худжамов Полесье

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