Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как принял решение стать тренером
Бывший голкипер «Шахтера», «Динамо» и «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал, как принял решение стать тренером вратарей «Полесья».
Можно сказать, все произошло спонтанно и быстро. Мне позвонили, сделали предложение и буквально за три-четыре дня все решилось.
Будут ли мои требования жесткими? Конечно, в современном футболе они меняются, адаптируются, но все базовые принципы остаются такими же, как и раньше.
Тренерская лицензия у меня есть. Но сейчас еще нахожусь на стадии получения лицензии по вратарской направленности.
Мне это интересно. За время карьеры у меня была интересная работа с каждым тренером по вратарям, но в «Шахтере» особенно понравилась работа с хорватским специалистом Рогичем.
Он помог мне понять многие нюансы, достал из меня весь потенциал. Его работа легла на душу, и где-то в 32 – 33 года я решил, что когда буду работать тренером вратарей, то буду использовать его методику.
Топ-вратарь европейского футбола? Мне нравится Шмейхель-джуниор, вратарь «Вильярреала» Херонимо Рули, Ян Облак из «Атлетико», хотя у этой команды не самый лучший сезон. Также назову еще Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Ранее «Полесье» стало победителем Winter Cup-2022.
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