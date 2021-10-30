Сульшер: «Последние недели в МЮ не перечеркнут мои 18 лет в этом клубе»
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед»: «Сульшеру надо дать время, как когда-то дали Фергюсону»
Томаш Кушчак прокомментировал слухи о скором увольнении специалиста
30 октября 15:49
Томаш Кушчак / фото - MDN
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Томаш Кушчак прокомментировал недавние слухи о скором увольнении Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «дьяволов».
В интервью изданию The Sun Кушчак поддержал наставника, призвав руководство клуба дать Сульшеру еще немного времени.
«Сульшеру необходимо дать время, как когда-то дали Фергюсону. Если вспомнить, сначала у Фергюсона в МЮ было несколько неудачных сезонов, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Сульшер получит такой же шанс.
Мы многого не знаем, ведь основное действие происходит за кулисами. Чтобы построить что-то надежное, что в дальнейшем будет работать стабильно, необходимо время».
Напомним, экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
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