Первая лига. Дебютная победа «Олимпика» и неожиданный разгром «Агробизнеса» от «ВПК-Агро»
Экс-голкипер «Олимпика» нашел себе неожиданный клуб за границей
Игрок молодежной сборной Украины выбрал нестандартный вариант для продолжения карьеры
3 августа 22:30
Андрей Чекотун / Фото - ФК Олимпик
Голкипер Андрей Чекотун стал игроком АФК «Эскильстуны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На данный момент команда занимает девятое место во втором дивизионе Швеции. Контракт подписан на 3,5 года.
Чекотун является футболистом молодежной сборной Украины. Последним его клубом был «Олимпик». Вратарь получил статус свободного агента после снятия команды с УПЛ.
Недавно дончане добыли дебютную победу в Первой лиге.
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