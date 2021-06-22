Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»

Фото: УАФ / Павел Кубанов

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение украинцев от команды Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020:



Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться.