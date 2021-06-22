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Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»

Худжамов считает, что в матче с Австрией была проблема недостаточного настроя
Футбол Сборная Украины
09:36
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Фото: УАФ / Павел Кубанов

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение украинцев от команды Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020:

Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.

Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.

Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу также высказался о поражении сборной Украины.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Украина – Австрия Рустам Худжамов

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