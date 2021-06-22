Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Худжамов считает, что в матче с Австрией была проблема недостаточного настроя
09:36
Фото: УАФ / Павел Кубанов
Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал поражение украинцев от команды Австрии
в последнем матче группового этапа Евро-2020:
Конечно, все ожидали большего. Не хочется сейчас встать в ряд тех, кто хейтит сборную. Мнение есть, но озвучивать на эмоциях его не очень хочется.
Как есть, так есть. Не хочется кидаться какашками в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пару футболистов, которым нужно меньше понтов раскидывать, руками махать на поле.
Конечно, как говорят у нас, надежда умирает последней. Теоретические шансы остаться на Евро еще есть. Будем надеяться.
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу также высказался о поражении сборной Украины.
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