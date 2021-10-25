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Экс-голкипер сборной Украины: «В равных составах в матче «Ворскла» – «Шахтер» была бы другая игра»

Близнюк проанализировал выступления украинских грандов в 12-м туре УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
12:18
Экс-голкипер сборной Украины: «В равных составах в матче «Ворскла» – «Шахтер» была бы другая игра»
Фото - ФК Шахтер

Бывший голкипер сборной Украины Илья Близнюк поделился анализом выступлений «Шахтера» и «Динамо» в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Отечественные «гранды» добыли победы со счетом 2:0 над «Ворсклой» и «Днепром-1».

«Шахтеру» стало проще добывать победу после удаления Тилля. Этот момент стал ключевым. Не знаю, стоило удалять футболиста «Ворсклы» или нет, – об этом эпизоде говорят разное… Но я уверен – в равных составах была бы другая игра. «Шахтер» был тяжелым, и у него могли быть проблемы.

Однако, «горняки» выиграли, и вверху турнирной таблицы сохранилась интрига. Важно, что в поединках с лидерами остальные команды УПЛ хотят отобрать очки, стараются создавать и забивать.

Что касается «Шахтера», то стиль Де Дзерби, конечно, виден. Игра горняков изменилась — стало больше контроля мяча, но вот завершение атак хромает. Думаю, что тренерский штаб горняков знает, над чем еще предстоит поработать.

Днепряне решили сыграть по схеме 5-3-2 и даже не выбегать в контратаки. Как минимум дважды у гостей были моменты, когда они могли быстро выдвинуться к воротам Бущана, но не стали этого делать и затормозили атаку, отдав мяч назад. В целом, «Днепр-1» не создал динамовцам проблем, и замены Йовичевича ничего не изменили.

Луческу провел ожидаемую ротацию и сделал в этом матче эффективные замены, что помогло оформить нужный результат. Отличный мяч забил Цыганков, а затем точку поставил Гармаш – после этого игра была сделана. «Днепр-1» был очень тяжелым и оставил Довбика на голодном пайке, а «Динамо» было на удивление свежим.

Ранее главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал, за счет чего «Динамо» переломило ход встречи с «Днепром-1».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Ворскла Динамо Киев СК Днепр-1

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