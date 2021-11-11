«Игра в кальмара» с «Ингульцом». Спецвыпуск Лиги уличного футбола
Экс-голкипер «Шахтера» назвал Ризныка лучшим украинским вратарем
Ранее футболист дебютировал за сборную страны
11 ноября 22:19
Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла
Голкипер «Ингульца» Богдан Шуст назвал по три лучших представителя его амплуа в Украине и мире.
Топ-3 украинских вратаря? На первое место поставлю Ризныка через призму качества работы и эффективности. Дима сейчас играет стабильно и тащит на своих плечах «Ворсклу». Это ярко бросается в глаза по последним играм. Пятова и Бущана поставлю на второе место. Два очень хороших вратаря.
Андрюха Пятов в таком возрасте выдает хорошие матчи. Жалко, что после таких качественных игр, как с «Интером» и за сборную Украины, Де Дзерби решил поставить в основу другого вратаря. Но это уже тренерский штаб решает. Понятно, что тренер не будет делать себе хуже, ему виднее. Трубин – молодой, перспективный вратарь, заслуживающий отдельного внимания.
Топ-3 мира? В наше время сложно назвать тройку лучших. В каждом чемпионате есть очень сильные вратари. Мне импонируют Нойер, Алисон, Эдерсон. Да многие вратари нравятся. Сейчас поменялись методики и развитие вратарей.
Напомним, Дмитрий Ризнык провел дебютный матч за сборную Украины.