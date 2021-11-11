Экс-голкипер «Шахтера» назвал Ризныка лучшим украинским вратарем

Дмитрий Ризнык / Фото - ФК Ворскла

Голкипер «Ингульца» Богдан Шуст назвал по три лучших представителя его амплуа в Украине и мире.

Андрюха Пятов в таком возрасте выдает хорошие матчи. Жалко, что после таких качественных игр, как с «Интером» и за сборную Украины, Де Дзерби решил поставить в основу другого вратаря. Но это уже тренерский штаб решает. Понятно, что тренер не будет делать себе хуже, ему виднее. Трубин – молодой, перспективный вратарь, заслуживающий отдельного внимания.

Топ-3 мира? В наше время сложно назвать тройку лучших. В каждом чемпионате есть очень сильные вратари. Мне импонируют Нойер, Алисон, Эдерсон. Да многие вратари нравятся. Сейчас поменялись методики и развитие вратарей.