Экс-голкипер «Зари»: «Бущан – герой матча с Нидерландами? Слишком громко сказано»

Игорь Шуховцев / Фото - ФК Мариуполь

Бывший голкипер «Зари» и «Металлиста» Игорь Шуховцев оценил действия вратаря сборной Украины Георгия Бущана в матче с Нидерландами (2:3). Эксперт считает, что футболист допустил две результативные ошибки, несмотря на в целом надежную игру.

Какого я мнения о киевском «динамовце»? В последнее время он прибавил, у него отличная реакция, хладнокровен, здорово играет ногами, что очень важно для начала атак. Однако судьба вратаря – коварная штука. Можно потянуть «мертвый» мяч, ликвидировать прорыв соперника, но стоит допустить промах в далеко не голевом моменте и все идет насмарку.

Вот и вчера Бущан был не безгрешен. Вспомните, как Георгий отбил мяч прямо на Вейналдума и хозяева вышли вперед, а когда счет удалось сравнять, то именно из-за его несогласованности с Александром Караваевым, нидерландцы начали решающую атаку. Хотя в целом Бущан сыграл достойно, несмотря на то, что ему трижды пришлось капитулировать.