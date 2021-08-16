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Экс-игрок «Арсенала»: «В клубе есть деньги, но кто захочет перейти туда?»
Пети раскритиковал бывшую команду
13:13
Фото: Arsenal
Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал бывшую команду, включая руководство и тренеров. Слова француза приводит BBC.
«Мало-помалу я теряю интерес к «Арсеналу». Их стиль игры не вызывает у меня положительных эмоций и желания смотреть их матчи. Они не вызывают у меня эмоций, и я не понимаю траекторию, которой команда придерживается в последние годы. Это началось еще на закате эры Арсена Венгера и продолжилось при его последователях.
Я не понимаю этого, потому что дело не в деньгах — у них есть деньги. Куда важнее профили твоих футболистов. Еще посмотрим, каких игроков они купили летом, но вчера я увидел, что у «Арсенала» те же слабости, как и в предыдущие годы. Особенно это касается обороны, и вчерашний матч — это фиаско.
Хуже всего то, что в наши дни «Арсенал» перестал быть привлекательным клубом. Кто захочет перейти туда?»
«Арсенал» начал сезон АПЛ с поражения «Брентфорду» (0:2).
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