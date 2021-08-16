Экс-игрок «Арсенала»: «В клубе есть деньги, но кто захочет перейти туда?»

Фото: Arsenal

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал бывшую команду, включая руководство и тренеров. Слова француза приводит BBC.

Я не понимаю этого, потому что дело не в деньгах — у них есть деньги. Куда важнее профили твоих футболистов. Еще посмотрим, каких игроков они купили летом, но вчера я увидел, что у «Арсенала» те же слабости, как и в предыдущие годы. Особенно это касается обороны, и вчерашний матч — это фиаско.

Хуже всего то, что в наши дни «Арсенал» перестал быть привлекательным клубом. Кто захочет перейти туда?»