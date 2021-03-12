«Барселона» может расстаться с лидерами уже этим летом
Экс-игрок «Барселоны»: «Когда Гризманн на поле, команда Кумана играет вдесятером»
Стоичков считает, что французского форварда надо продать
Антуан Гризманн / Фото: Getty Images
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков высказался об игре Антуана Гризманна в составе «сине-гранатовых». Его слова приводит Marca.
«Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать.
Тринкау и Брэйтуэйт должны быть в составе. Что там делает Гризманн?»
Напомним, «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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