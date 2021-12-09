Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Фирпо выступает за «Лидс»
17:10
Фото: Marca
Защитник «Лидса» Хуниор Фирпо вспомнил Marca о периоде карьеры в «Барселоне» под руководством Рональда Кумана.
«Я задал ему прямой вопрос, а он начал лгать. Куман говорил бессмыслицу, якобы я плохо тренируюсь и оказываю плохое влияние на команду. Я не знаю, как может молодой парень, который только-только появился в команде отрицательно влиять на футболистов, которые выиграли все».
Кумана уволили в ноябре. На его место пришел Хави.
Накануне, каталонцы вылетели в Лигу Европы.
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