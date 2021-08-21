Экс-игрок «Барселоны»: «На тренировках нам запрещали трогать Месси»

Аргентинец был неприкасаемым для товарищей

Лионель Месси / фото - Marca

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо вспомнил тренировки с Лионелем Месси в составе «Барселоны». Слова французского игрока приводит портал Goal.

«Нам запрещали трогать Месси на тренировках. Это странно звучит, но так и было. Мы не хотели его травмировать».

Тодибо выступал в составе «блаугранас» с 2019 до 2021, но большую часть этого времени катался по арендам в «Шальке», «Бенфику» и «Ниццу», куда вскоре перешел на полноправной основе.

Месси покинул каталонский клуб этим летом и сейчас готовится к дебюту в составе ПСЖ. Правда в последнем матче парижан его даже не было в заявке.

Напомним, Месси с Неймаром вернулись в Барселону.