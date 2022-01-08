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Экс-игрок «Барселоны»: «В личном плане Месси понял, что трансфер в ПСЖ был ошибкой»
Лобо Карраско поделился мнением о переходе аргентинца в французский клуб
08 января 09:25
Лионель Месси / фото - Getty Images
Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско поделился мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
Карраско цитирует портал Globo Esporte:
«Месси всегда будет скучать по тому образу жизни, который вел в «Барселоне». Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, он должен остаться в ПСЖ еще на год. Но если ПСЖ не возьмет трофей, год будет долгим. Не думаю, что Месси сожалеет о трансфере со спортивной точки зрения. Но в личном плане он понял, что совершил ошибку».
Лионель Месси хотел бы испытать себя чемпионате США – MLS.
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