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Экс-игрок «Барселоны»: «В личном плане Месси понял, что трансфер в ПСЖ был ошибкой»

Лобо Карраско поделился мнением о переходе аргентинца в французский клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
08 января 09:25
Экс-игрок «Барселоны»: «В личном плане Месси понял, что трансфер в ПСЖ был ошибкой»
Лионель Месси / фото - Getty Images

Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско поделился мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

Карраско цитирует портал Globo Esporte:

«Месси всегда будет скучать по тому образу жизни, который вел в «Барселоне». Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, он должен остаться в ПСЖ еще на год. Но если ПСЖ не возьмет трофей, год будет долгим. Не думаю, что Месси сожалеет о трансфере со спортивной точки зрения. Но в личном плане он понял, что совершил ошибку».

Лионель Месси хотел бы испытать себя чемпионате США – MLS.

Рене Тер Велде
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Теги

ПСЖ Лионель Месси Барселона (футбол)

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8 января 2022г. 14:51
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