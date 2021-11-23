Экс-игрок «Баварии» подсказал «Динамо» слабое место в мюнхенской команде

Немецкий клуб страдает от летнего ухода ключевого футболиста

Лотар Маттеус / фото - Eurosport

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус рассказал sportbuzzer о проблемах, которые в этом сезоне испытывает его бывший клуб – мюнхенская «Бавария»:

«Пока в Баварии отсутствует организатор линии обороны, человек, который ее цементирует. В этой роли здесь всегда выступал Давид Алаба. Он был очень важен и авторитетен, как на поле, так и в раздевалке. Его очень не хватает. Преемники Алабы, Дайот Упамекано и Лукас Эрнандес – хорошие защитники, но им пока не хватает положения в команде. Один приехал с травмой, другой еще слишком молод. Им потребуется время, чтобы полноценно заменить ушедшую звезду».

Алаба этим летом на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». В Мюнхене австриец провел 12 лет своей карьеры.

Уже сегодня, 23 ноября «Баварии» предстоит сыграть в Киеве с «Динамо». Онлайн трансляция встречи.

К тому же, немецкая команда потеряла несколько важных исполнителей перед игрой с украинцами.