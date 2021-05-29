Шовковский: «Пусть «Ман Сити» выиграет у «Челси» 2:1 и Зинченко забьет второй мяч»
Экс-игрок «Челси»: «Канте может претендовать на «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и Евро»
Рамирес – об игре французского футболиста
19:28
Рамирес / Фото: Globo
Экс-игрок «Челси» Рамирес считает, что полузащитник лондонцев Нголо Канте может получить «Золотой мяч». Слова бразильца приводит Tribal Football.
«Нголо - невероятный футболист. Он борется на каждом участке поля и никогда не расслабляется. Это один из лучших футболистов мира. Его игра меня поражает. Канте может претендовать на «Золотой мяч», если выиграет Лигу чемпионов и чемпионат Европы».
Финал ЛЧ начнется в 22:00.
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