Экс-игрок «Десны» перешел в румынский клуб

Дима вернулся на родину

Фото: ФК Десна

Бывший защитник «Десны» Константин Дима вернулся на родину.

Он подписал контракт с румынским клубом УТА. Контракт рассчитан на два года, сообщает сайт клуба.

Последним клубом Димы была как раз «Десна». Он выступал за команду с января, но отыграл лишь 1 минуту в УПЛ.

До этого 22-летний игрок играл также на родине за «Астру». В сборную он пока не привлекался.