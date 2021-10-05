«Десна» на месяц потеряла Волошина из-за травмы
Экс-игрок «Десны» перешел в румынский клуб
Дима вернулся на родину
Фото: ФК Десна
Бывший защитник «Десны» Константин Дима вернулся на родину.
Он подписал контракт с румынским клубом УТА. Контракт рассчитан на два года, сообщает сайт клуба.
Последним клубом Димы была как раз «Десна». Он выступал за команду с января, но отыграл лишь 1 минуту в УПЛ.
До этого 22-летний игрок играл также на родине за «Астру». В сборную он пока не привлекался.
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