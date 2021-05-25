Экс-игрок «Динамо»: «Буду сводить татуировку с изображением жены»

Виталий Мандзюк / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Виталий Мандзюк в шоу «Футбольный формат» рассказал о своих татуировках.

- На левой стороне у вас была набита ваша жена. Сейчас есть эта тату?

– Она еще есть, но буду удалять.

- Какие у вас отношения с женой?

– У нас хорошие отношения. Есть сын прекрасный. Мы дружим, общаемся. У нее своя жизнь, у меня своя