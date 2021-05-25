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Экс-игрок «Динамо»: «Буду сводить татуировку с изображением жены»
Мандзюк больше не живет со своей супругой
Виталий Мандзюк / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» Виталий Мандзюк в шоу «Футбольный формат» рассказал о своих татуировках.
– Набил сначала имя сына, потом пошло поехало. Сын родился в 3.15. Под 5-м номером играл. Это такая болезнь. Каждая тату что-то обозначает.
- На левой стороне у вас была набита ваша жена. Сейчас есть эта тату?
– Она еще есть, но буду удалять.
- Какие у вас отношения с женой?
– У нас хорошие отношения. Есть сын прекрасный. Мы дружим, общаемся. У нее своя жизнь, у меня своя
Напомним, лидер «Динамо» Виктор Цыганков забил юбилейный 80-й мяч в карьере.
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