Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Экс-игрок «Динамо»: «Для победы на Евро надо Милевского вторым тренером в сборную»
Горан Попов считает, что штабу Шевченко не хватает одного человека
19:23
Артем Милевский / Фото - Eurosport
Бывший защитник «Динамо» Горан Попов в эфире YouTube-канала «Миля» предложил услуги экс-форварда сборной Украины Артема Милевского в качестве ассистента Андрея Шевченко.
Это тоже увидит Шевченко – наш друг. Надо людей, как этот человек [Артем Милевский], в сборной.
Вот такой – 15 лет в «Динамо». Надо его вторым тренером в сборную, чтобы Украина выиграла Евро или чемпионат мира.
Ранее Милевский прокомментировал свое будущее.
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