Экс-игрок «Динамо» и «Карпат»: «Было приятно узнать, что мной заинтересована «Барселона»

Сейчас форвард выступает в Примере

Лукас Перес / фото - Arsenal

Бывший нападающий «Карпат» и «Динамо» Лукас Перес рассказал Marca об интересе со стороны испанского гранда:

«Мне было приятно узнать, что мною заинтересована Барселона. В тот момент мой агент находился в Барселоне, я слышал о прогрессе в переговорах, однако что-то пошло не так. Тогда мне звонили из нескольких команд, но проблема была в том, что случилась пандемия. Я в футболе уже много лет. Со мной и не такое происходило».

Форвард выступал в составе львовской команды с 2011-го по 2014 год. За это время он также успел съездить в аренду в киевское «Динамо».

После этого испанец успел поиграть на родине за «Депортиво» и съездить в АПЛ для выступлений за «Арсенал» и «Вест Хэм».

Сейчас нападающий вновь играет в Примере в составе «Алавеса».

Напомним, защитник «Шахтера» мог оказаться в мадридском «Реале».