Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера»: «Отсутствие лидеров Боснии не должно расслабить украинцев»

Олег Матвеев / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022:

Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко – это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер – Сеад Колашинац.

Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.

Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку».