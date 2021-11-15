Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера»: «Отсутствие лидеров Боснии не должно расслабить украинцев»
Бывший нападающий «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022:
«Я не буду оригинален, конечно, жду победы наших ребят, даже с минимальным счетом, потому что верю: в параллельном матче французы обыграют финнов. Хотя я не исключаю вариант, что финны будут стимулировать боснийцев, чтобы они дали бой украинцам.
Однако ситуация складывается так, что шансы у подопечных Александра Петракова повыше. Ведь сборная Боснии и Герцеговины без Эдина Джеко – это совсем другая сборная, к тому же будет отсутствовать еще один лидер – Сеад Колашинац.
Однако уверен, это не должно расслабить украинцев, наоборот, они должны быть как никогда сплоченными и целеустремленными в достижении нужного результата.
Это именно тот случай, когда уже нет права на ошибку».
Игра состоится 16-го ноября в 21:45 в Зенице. Онлайн трансляция Босния и Герцеговина – Украина.
Шансы увеличиваются. Тренер Боснии и Герцеговины готов выпустить полурезервный состав на игру с Украиной.
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