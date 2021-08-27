Экс-игрок «Динамо» Клейтон близок к переезду в МЛС

Хавбек является свободным агентом

Фото: ФК Динамо

Полузащитник Клейтон может оказаться в МЛС.

Экс-игрок «Динамо» ведет переговоры с одним из клубов США. Он может подписать контракт с «Цинциннати», сообщает The Post Cincy.

Клейтон в прошлом сезон сыграл всего 1 официальный матч за «Динамо». При этом, травм у игрока почти не было.

Он покинул киевлян в конце сезона, став чемпионом Украины и выиграв Кубок.

«Цинциннати» идет 13-м в МЛС.