Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»
Экс-игрок «Динамо» Клейтон близок к переезду в МЛС
Хавбек является свободным агентом
Фото: ФК Динамо
Полузащитник Клейтон может оказаться в МЛС.
Экс-игрок «Динамо» ведет переговоры с одним из клубов США. Он может подписать контракт с «Цинциннати», сообщает The Post Cincy.
Клейтон в прошлом сезон сыграл всего 1 официальный матч за «Динамо». При этом, травм у игрока почти не было.
Он покинул киевлян в конце сезона, став чемпионом Украины и выиграв Кубок.
«Цинциннати» идет 13-м в МЛС.
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