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Экс-игрок «Динамо»: «Когда подписывали контракт, то был пункт, что всю жизнь нельзя разглашать данные о зарплате»

Максимюк отказался говорить, сколько получал в киевском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 20:13
Экс-игрок «Динамо»: «Когда подписывали контракт, то был пункт, что всю жизнь нельзя разглашать данные о зарплате»
Роман Максимюк / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Зенита» и киевского «Динамо» Роман Максимюк рассказал, в каком клубе он больше зарабатывал.

«Где я зарабатывал больше? Конечно, что в «Динамо».

Сумму называть не буду. Потому что мы подписывали контракт, и на всю жизнь действителен пункт, что мы не имеем права разглашать эту информацию».

Ранее Максимюк рассказал, что сейчас работает грузчиком в супермаркете.

Источник: FanDay Петр Приходько
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