Шапаренко стал лучшим игроком «Динамо» в игре с «Бенфикой»
Экс-игрок «Динамо»: «Когда подписывали контракт, то был пункт, что всю жизнь нельзя разглашать данные о зарплате»
Максимюк отказался говорить, сколько получал в киевском клубе
31 декабря 2021г. 20:13
Роман Максимюк / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Зенита» и киевского «Динамо» Роман Максимюк рассказал, в каком клубе он больше зарабатывал.
«Где я зарабатывал больше? Конечно, что в «Динамо».
Сумму называть не буду. Потому что мы подписывали контракт, и на всю жизнь действителен пункт, что мы не имеем права разглашать эту информацию».
Ранее Максимюк рассказал, что сейчас работает грузчиком в супермаркете.
Комментарии 0