Экс-игрок «Динамо» назвал причины неудач Ярмоленко в Европе

Андрей Ярмоленко / фото - FootBoom

Бывший футболист киевского «Динамо» Тибериу Гиоане рассказал об игровых проблемах бывшего одноклубника Андрея Ярмоленко:

Когда Шевченко был, то практически 100% - если один шанс есть, то он забивал.

А Ярмоленко нужно было пару моментов. Поэтому и вся карьера так сложилось – за границей он не так сильно играл. А топовые футболисты, Месси, Роналду – у них момент и сразу гол».