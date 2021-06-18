Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Экс-игрок «Динамо» назвал причины неудач Ярмоленко в Европе
Проблема в реализации?
Андрей Ярмоленко / фото - FootBoom
Бывший футболист киевского «Динамо» Тибериу Гиоане рассказал об игровых проблемах бывшего одноклубника Андрея Ярмоленко:
«Перспектива у него была. Проблема была у него тогда и есть до сих пор – ему нужно было 3-4 момента, чтобы забить.
Когда Шевченко был, то практически 100% - если один шанс есть, то он забивал.
А Ярмоленко нужно было пару моментов. Поэтому и вся карьера так сложилось – за границей он не так сильно играл. А топовые футболисты, Месси, Роналду – у них момент и сразу гол».
Тем не менее, Ярмоленко показывает очень достойную игру на этом чемпионате Европы. Видно, что хавбек изголодался по футболу и использует по максимум каждую возможность насладиться игрой. В двух минувших матчах Ярмоленко был признан лучшим игроком в составе сборной Украины.
Напомним, Ярмоленко и Роман Яремчук установили уникальное достижение на Евро.
Комментарии 0