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Экс-игрок «Динамо» назвал сильные стороны сборной Швеции

Соперник будет полагаться на физическу силу
Футбол Евро-2020
10:30
Экс-игрок «Динамо» назвал сильные стороны сборной Швеции
Вадим Евтушенко / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий киевского «Динамо» Вадим Евтушенко, который успел побывать и тренером сборной Украины, и детально познакомиться со шведским футболом, рассказал о своих ожиданиях от матча Швеция – Украина.

Вадим Анатольевич, вы ожидали большего от сборной Украины на групповой стадии Евро?

«То, что мы видели перед чемпионатом Европы, вселяло определенный оптимизм в то, что наша сборная добьется хорошего результата. Я, если честно, прогнозировал, что команде Андрея Шевченко по силам выйти из группы и дойти до четвертьфинала, а то и до 1/2-й. Однако игра против Австрии немного сбила с толку.

Но глобальных выводов делать еще рано, поскольку у сине-желтых еще есть возможность реабилитироваться за невыразительную игру в групповом раунде.

Впрочем, задача-минимум выполнена, но это можно было сделать более красиво. Мы вышли на шведов, а не на Италию или Испанию и это пока добавляет оптимизма. Однако, чтобы сейчас делать прогнозы, нужно понимать, была ли в игре с австрийцами это случайность или закономерность».

Что вам больше всего не понравилось в игре сине-желтых?

«Команда не играла так, как она это может делать. Появились, на мой взгляд, проблемы в формировании команды. Александр Зубков стал основным левым атакующим полузащитником, и после его травмы эта позиция, получается, совершенно не прикрыта, поскольку другие исполнители в силу каких-то обстоятельств не показывают того уровня игры, который должен быть. Витя Цыганков, как видно, был не в лучшем состоянии, Марлос не тянет 90 минут. А использование Руслана Малиновского в этой роли, как мне кажется, не совсем оправданно, так как сборная теряет центрального полузащитника, который силен в организации игры, Малиновский и забить может, а так ему приходится выполнять не совсем обычную для себя роль».

Впереди сборную Украины ждет Швеция. Что скажите об этом сопернике?

«Шведы по своему уровню сопоставимы со сборной Украины, поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50. У скандинавов нет звезд, команда ровная по составу, знает, как играть, опытная. И то, что мы не попали на Италию или Испанию, не должно расслаблять. Игру будет непростой в любом случае. Это очень сложный противник».

Как раз в этой встрече на первый план должны выйти физическая готовность и умение бороться?

«Обязательно. Эти компоненты — сильная сторона шведов. Противник будет навязывать силовую борьбу. Поэтому нужно будет терпеть, не терять самообладания».

Мы можем заставить шведов играть в тот футбол, который выгоден сборной Украины?

«Можем. В любом случае, я считаю, что сборная Украины будет больше владеть мячом. Швеция не та сборная, которая ставит в приоритет действовать первым номером. Зачастую они сознательно играют вторым номером. Как, к примеру, это было в матче с Польшей. Это может быть сложностью для нашей команды — взламывать насыщенные оборонительные редуты оппонента. К тому же шведы замечательно контратакуют, и здесь нужно иметь максимальную концентрацию до последних секунд встречи, тогда мы можем добиться нужного для нас результата».

Матч 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной состоится во вторник, 29-го июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, президент УАФ рассказал, при каких условиях могут провести матч Украина – Россия.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

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