Главный тренер Северной Македонии: «Украина – хорошая команда, ведь в ней есть футболисты, которые дважды обыграли «Реал»
Экс-игрок «Динамо» – о сопернике Украины на Евро-2020: «Сейчас у них сильнейшая сборная в истории»
Попов высказался о Северной Македонии
Горан Попов / Фото: Динамомания
Бывший игрок «Динамо» Горан Попов высказался о нынешней сборной Северной Македонии.
«Безусловно, нынешняя сборная Северной Македонии – сильнейшая в истории. Мы впервые попали на такой большой турнир благодаря Лиге Наций. Если бы не этот турнир, возможно, никогда бы и не попали.
Будет нелегко. Когда еще я играл за сборную, то у нас была и сильная защита, и полузащита, а атака не особо блистала. Один Пандев был.
Сейчас у нас уже не такая сильная оборона. Есть футболисты, которые часто травмируются, например Дарко Велкоски из «Риеки». В матче с Германией (2:1) он был лучшим на футбольном поле.
Если тренер решит сыграть на чемпионате Европы со схемой в три защитника – будет плохо. Для такой схемы нужны футболисты высокого уровня. К тому же, сами футболисты должны играть в этой схеме в своих клубах. В этом плане у нашей сборной нет стабильности».
Северная Македония – соперник сборной Украины в группе на Евро-2020.
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