Экс-игрок «Динамо» – о сопернике Украины на Евро-2020: «Сейчас у них сильнейшая сборная в истории»

Горан Попов / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Горан Попов высказался о нынешней сборной Северной Македонии.

Будет нелегко. Когда еще я играл за сборную, то у нас была и сильная защита, и полузащита, а атака не особо блистала. Один Пандев был.

Сейчас у нас уже не такая сильная оборона. Есть футболисты, которые часто травмируются, например Дарко Велкоски из «Риеки». В матче с Германией (2:1) он был лучшим на футбольном поле.

Если тренер решит сыграть на чемпионате Европы со схемой в три защитника – будет плохо. Для такой схемы нужны футболисты высокого уровня. К тому же, сами футболисты должны играть в этой схеме в своих клубах. В этом плане у нашей сборной нет стабильности».