Экс-игрок «Динамо» перешел в белорусский «Гомель»

Окоро нашел новую команду

Фото: ФК Динамо

Бывший полузащитник «Динамо» Джозеф Окоро нашел новую команду.

20-летний нигериец подписал контракт с белорусским «Гомелем», сообщает сайт клуба. О сроках соглашение не сообщается.

Окоро полгода был без клуба. Летом он покинул киевское «Динамо», в котором не смог закрепиться. За год Джозеф отыграл лишь 14 матчей за команду U-19 и долгое время лечился из-за травмы паха.

Операцию недавно перенес и другой юный игрок «Динамо».