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Экс-игрок «Динамо» перешел в белорусский «Гомель»
Окоро нашел новую команду
Фото: ФК Динамо
Бывший полузащитник «Динамо» Джозеф Окоро нашел новую команду.
20-летний нигериец подписал контракт с белорусским «Гомелем», сообщает сайт клуба. О сроках соглашение не сообщается.
Окоро полгода был без клуба. Летом он покинул киевское «Динамо», в котором не смог закрепиться. За год Джозеф отыграл лишь 14 матчей за команду U-19 и долгое время лечился из-за травмы паха.
Операцию недавно перенес и другой юный игрок «Динамо».