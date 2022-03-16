Экс-игрок «Динамо»: «Преждевременно делать какие-то выводы по Тимощуку»

Анатолий Тимощук / Фото: Getty Images

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук считает, что касательно политической позиции Анатолия Тимощука не стоит делать преждевременных выводов.

Пока он не ответит, я считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны».