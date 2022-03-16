Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок «Динамо»: «Преждевременно делать какие-то выводы по Тимощуку»
Ващук считает, что предателю нужно дать слово
16 марта 14:30
Анатолий Тимощук / Фото: Getty Images
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук считает, что касательно политической позиции Анатолия Тимощука не стоит делать преждевременных выводов.
«Толю знаю очень давно. По поводу молчания его не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит.
Пока он не ответит, я считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны».
Напомним, УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии. Украинец продолжает работать в «Зените» и молчать по поводу терроризма россии в Украине.
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