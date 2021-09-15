Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении к «Шерифу», «Шахтер» должен их обыгрывать»

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Бывший игрок «Динамо» Василий Кардаш высказался о грядущей встрече «Шахтера» и «Шерифа» в Лиге чемпионов.

– Если проводить параллели с матчем «Динамо» – «Бенфика» (0:0), то соперник, при всем уважении к «Шерифу», не на одном уровне с португальским клубом. Тем не менее игра домашняя – всякое может быть. «Янг Бойз» же приспособились к «Манчестер Юнайтед», как показал предыдущий игровой день в ЛЧ.

«Шахтер» – команда амбициозная. При всем уважении к «Шерифу», но горняки должны обыгрывать этот клуб.

– За кого будете болеть в этом матче – за «Шахтер» или за Юрия Вернидуба?

– Все-таки за «Шахтер». За клубный рейтинг, за рейтинг Украины. Как бы там ни было, это украинская команда